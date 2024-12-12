Фанаты сборной Казахстана не хотят матча с Россией

Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров заявил о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны против российской национальной команды. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. С мнением народа нужно считаться», — заявил Каиров.

Сборную Казахстана тренирует российский специалист Станислав Черчесов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

28 ноября ФИФА утвердила посев и процедуру предварительной жеребьевки национальных команд, которые сыграют в отборочном турнире чемпионата мира — 2026. Национальная российская сборная не была включена в число участников жеребьевки.

Ранее ФИФА назвала места проведения ближайших чемпионатов мира.