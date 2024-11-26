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Гашек подверг критике клуб НХЛ за желание провести «Вечер русского наследия»

Доминик Гашек осудил планы «Коламбуса» провести «Вечер русского наследия»

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Alexander Chernykh/Global Look Press

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X подверг критике намерение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» провести «Вечер русского наследия» во время матча с «Вашингтон Кэпиталз».

«НХЛ явно сошла с ума. Вместо того чтобы прекратить свою многолетнюю поддержку российской специальной военной операции, лига теперь запускает очередной российский проект. Они обязаны выплатить Украине миллиарды долларов», — написал Гашек.

Сообщается, что мероприятие может включать подарки для болельщиков и возможность сделать фото с российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко. Однако подтверждения его проведению пока нет. Матч между «Блю Джекетс» и «Кэпиталз» запланирован на 13 декабря.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее в США высказались о проклятии после травмы Александра Овечкина.

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