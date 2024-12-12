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Российский хоккеист отреагировал на свой обмен

Георгиев прокомментировал обмен из «Колорадо» в «Сан-Хосе»

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NHL

Российский голкипер Александр Георгиев отреагировал на свой обмен между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» и «Сан-Хосе», опубликовав пост в социальных сетях.

«Это была напряженная пара дней, обмен в середине сезона — это непросто. Я мог бы написать здесь целую главу, но самое главное — я любил играть перед фанатами «Колорадо». Это было весело! Я в предвкушении новой главы. Всех вас ценю, и до скорой встречи», — заявил Георгиев.

10 декабря сообщалось, что «Колорадо» обменял Георгиева и его соотечественника, форварда Николая Коваленко в «Сан-Хосе». Взамен «Эвеланш» получили вратаря Маккензи Блэквуда, нападающего Дживани Смита, а также выбор в пятом раунде драфта 2027 года.

Георгиев выступает за «Колорадо» с 2022 года. В регулярном чемпионате этого сезона российский вратарь провел 63 матча и пропустил 182 шайбы. Он был основным голкипером команды.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее американский хоккеист заявил, что ему нравится в России.

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