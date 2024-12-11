Известный украинский футболист задержан за организацию договорных матчей

Известный украинский футболист Артем Милевский задержан за организацию договорных матчей. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на СМИ.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов не называют имен, но сообщают, что «некоторые из участников группировки – бывшие спортсмены мирового уровня, использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации «договорных» матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины».

По версии следствия, задействованные в этой схеме люди путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли спортсменов проигрывать свои матчи. Речь идет о таких видах спорта, как киберфутбол, кибербаскетбол, настольный теннис, футбол, баскетбол.

Милевский защищал цвета киевского «Динамо» с 2002 по 2013 год и трижды становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям за российский «Тосно», белорусское «Динамо» и украинский «Минай». Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. На его счету 50 матчей в составе сборной Украины.

Ранее стало известно, что в «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО.