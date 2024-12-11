Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Холодная война и все такое»: американский хоккеист признался в любви к России

Американский хоккеист «Амура» Броадхёрст заявил о любви к России

close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Американский хоккеист хабаровского «Амура» Алекс Броадхёрст признался, что ему очень нравится жить в России. Его слова приводит официальный сайт команды из Хабаровска.

«Все в мире знают, особенно в наших странах, что США и Россия всегда были соперниками. Холодная война и все такое. Но сейчас я могу сказать, что люблю Россию, людей, с которыми я здесь встретился. Стараюсь не лезть в политику, но просто на уровне человеческих отношений здесь все отлично», — заявил он.

Броадхёрст начал свое выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2022 году, когда подписал контракт с омским «Авангардом». Перед стартом сезона-2023/24 американский хоккеист покинул омскую команду и заключил рабочее соглашение с «Амуром».

«Амур» — аутсайдер регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает последнее место в Восточной конференции Лиги, набрав за 35 поединков 18 очков. Следующий матч в рамках регулярного чемпионата проведет 17 декабря против «Адмирала». Стартовая сирена для команд прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами