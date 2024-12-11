«Холодная война и все такое»: американский хоккеист признался в любви к России

Американский хоккеист хабаровского «Амура» Алекс Броадхёрст признался, что ему очень нравится жить в России. Его слова приводит официальный сайт команды из Хабаровска.

«Все в мире знают, особенно в наших странах, что США и Россия всегда были соперниками. Холодная война и все такое. Но сейчас я могу сказать, что люблю Россию, людей, с которыми я здесь встретился. Стараюсь не лезть в политику, но просто на уровне человеческих отношений здесь все отлично», — заявил он.

Броадхёрст начал свое выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2022 году, когда подписал контракт с омским «Авангардом». Перед стартом сезона-2023/24 американский хоккеист покинул омскую команду и заключил рабочее соглашение с «Амуром».

«Амур» — аутсайдер регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает последнее место в Восточной конференции Лиги, набрав за 35 поединков 18 очков. Следующий матч в рамках регулярного чемпионата проведет 17 декабря против «Адмирала». Стартовая сирена для команд прозвучит в 12:00 по московскому времени.

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