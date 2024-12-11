«Поражался его габаритам»: словацкий хоккеист назвал Овечкина медведем

Словацкий нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо, который ранее выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), признался, что его поражают габариты российского игрока и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Когда я в первый раз играл с Александром, я был в шоке от того, какой он большой. Настоящий русский медведь! Помню, как я стоял с Ови на вбрасывании во время Олимпиады в Сочи и поражался его габаритам», — заявил он.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее НХЛ похвалили за отношение к гонке Овечкина за рекордом Гретцки.