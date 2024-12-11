В Москве стартовал Детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат»

Московский манеж Футбольной академии «Чертаново» примет первые матчи VI Детского фестиваля спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), в котором примут участие юные футболисты 7 и 8 лет со всей России. Об этом сообщили в редакции «Чемпионата».

В этом году за призы и награды будут соревноваться футболисты 2016 и 2017 годов рождения. Игры старших пройдут в чертановском манеже с 11 по 15 декабря, а младших — с 18 по 22 декабря.

Результаты игр и ссылки на прямые трансляции матчей можно найти на сайте фонда «Пас в будущее».

Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин назвал популяризацию спорта в России одной из главных задач портала.

Особенно важным он считает развивать и поддерживать российские детско-юношеские соревнования, в частности, футбольные.

«На протяжении шести лет «Чемпионат» и фонд «Пас в Будущее» организовывают масштабные турниры для детей, которые дают возможность юным футболистам проявить себя», — заявил Опахин.

Президент фонда «Пас в будущее» Кирилл Васькин сообщил, что за годы проведения фестиваля в нем приняли участие команды из 60 российских городов, Казахстана и Узбекистана.

«Мы опробовали разные форматы соревнований, познакомились с будущими звездами и их тренерами из самых дальних уголков России, получили немало благодарностей от участников. Уверен, что для ребят из регионов турнир с участием команд сильнейших московских академий — это лучший стимул развиваться и прогрессировать», — сказал президент фонда.

Он также выразил благодарность руководству академии «Чертаново» за безвозмездное предоставление манежа для проведения матчей.