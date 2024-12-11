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Российский хоккеист Капризов уступил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Капризов уступил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов потерял лидерство в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Ютой» россиянин отметился заброшенной шайбой, а «Уайлд» победили со счетом 5:4 после серии буллитов.

Несмотря на это, Капризов потерял лидерство в списке лучших бомбардиров. Теперь на его счету 43 (18+25) баллов. Столько же в активе чеха Мартина Нечаса из «Каролины», а на первое место вырвался канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» — в последнем матче против «Питтсбурга» (6:2) он набрал пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре голевых передачи. Теперь в его активе 46 (10+36) очков.

Капризов был выбран «Уайлд» на драфте в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Спустя пять лет он подписал контракт новичка, а осенью 2021 года заключил с клубом пятилетний контракт. Всего за 301 сыгранный матч он набрал 368 очков. На счету российского хоккеиста 175 заброшенных шайб и 193 результативные передачи.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает первое место, набрав 42 очка. На втором месте идет «Виннипег», уступая лишь по дополнительным показателям.

Ранее Капризов обогнал Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ.

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