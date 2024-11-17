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Капризов обогнал Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ

Капризов обогнал Овечкина в списке лучших снайперов сезона НХЛ среди россиян

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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков из России.

В ночь на 17 ноября «Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашней арене проиграла «Даллас Старз». Встреча завершилась со счетом 1:2, а Капризов забросил единственную шайбу своей команды. Его ассистентами выступили Джаред Сперджен и Мэтт Болди.

Этот гол стал для российского хоккеиста 11-м в текущей «регулярке». Он вышел на первую строчку и теперь делит ее с нападающим «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. На втором месте расположились нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, которые в текущем сезоне забросили по десять шайб. На третьем месте (девять голов) расположился Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс».

«Миннесота» с Капризовым проиграла второй матч в регулярном чемпионате из трех последних. В следующем поединке команда сразится с «Сент-Луис Блюз». Матч состоится 20 ноября, стартовая сирена прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет.

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