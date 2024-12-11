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В «Металлурге» высказались о последних матчах команды

Спортдир «Металлурга» Бирюков назвал неплохими последние игры команды

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Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/VK

Магнитогорский «Металлург» неудачно начал сезон, но неплохо провел последние игры, в которых набрал очки. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил спортивный директор клуба Евгений Бирюков.

«Конечно, в начале сезона были проблемы, и сейчас есть моменты, которые нас не устраивают. Но в последних играх мы неплохо отработали, набрали очки. По команде я вижу, что все идет по нарастающей. В перерыве отдохнем и ментально, и физически. Посмотрим, надеюсь, что будем так же двигаться», — сказал Бирюков.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» набрал 40 очков после 36 матчей. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Магнитка» проведет 18 декабря дома против «Автомобилиста».

«Металлург» — действующий чемпион КХЛ. Он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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