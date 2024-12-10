В «Спартаке» выразили надежду, что Абена наберет форму

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена после зимних сборов должен набрать лучшую физическую форму. Надежду на это в комментарии порталу Legalbet выразил его одноклубник и партнер по обороне Никита Чернов.

«Все в команде стараются, тренируются. У кого-то бывают лучшие периоды, у кого-то нет. Такое случается. У Абены были моменты, когда он играл хорошо, но потом у него что-то не получалось. Ничего страшного в этом нет. Это футбол. У игроков всегда взлеты чередуются с падениями. Надеюсь, после сборов Миенти и все остальные будут в лучшей форме, чтобы помогать команде», — сказал Чернов.

Абена стал игроком «Спартака» в августе 2024 года. Он перешел из венгерского «Ференцвароша», который ранее тренировал нынешний наставник красно-белых Деян Станкович. Сумма трансфера составила €1,2 млн. В текущем сезоне Абена провел за москвичей 11 матчей во всех турнирах, в этих встречах он не отметился результативными действиями.

«Спартак» по итогам осенней части розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает промежуточное третье место, набрав 37 очков. Перед зимней паузой красно-белые выиграли шесть матчей РПЛ подряд.

Ранее игрок «Спартака» заявил о желании выступать в Лиге чемпионов.