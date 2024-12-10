Российский гонщик Мазепин купил построенный для модели космодом за 4,5 млрд рублей

Выступавший в «Формуле-1» российский гонщик Никита Мазепин купил космодром в Барвихе за 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что этот особняк построил миллиардер Владислав Доронин для модели Наоми Кэмпбелл, с которой он расстался в 2013 году. Известно, что в стоимость входят 75 гектаров земли и 35-метровый в высоту дом, в котором есть спа-центр, 25-метровый бассейн, тренажерный зал, ночной клуб, огромная баня и 333-метровый домик для охранников.

Мазепин попал под санкции после начала СВО на Украине. Его включил в санкционный список Евросоюз, а также ряд других стран. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», спонсором которой являлась компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке, отказавшись также от сотрудничества с «Уралкалием». Европейский суд наложил на Никиту санкции и впоследствии трижды продлевал их. Затем ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Мазепина. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем, Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе, в связи с чем Мазепин принял решение обжаловать это. В марте 2024 года с него были сняты санкции.

Ранее Мазепин заявил, что не вернется в «Формулу-1».