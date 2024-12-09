Легенду «Барселоны» и «ПСЖ» назвали высокомерным идиотом

Бывший футболист Рафаэль ван дер Варт вспомнил 2004 год, когда во время матча между Швецией и Нидерландами Златан Ибрагимович нанес ему травму, передает Bild.

Футболисты тогда выступали за амстердамский «Аякс». В расположении клуба ван дер Варт заявил, что Ибрагимович действовал намеренно.

«Он высокомерный идиот. У нас обоих были сильные характеры, и мы оба были молоды. Ему повезло, что его купил «Ювентус», а я остался в клубе мечты», — сказал ван дер Варт.

Ибрагимович известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+.

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