Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский футболист заявил, что ощущает в стране меньше свободы, чем в США

Игрок «Рубина» Зильберман заявил, что в США больше свободы, чем в России

close
danyastriker/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полузащитник академии казанского «Рубина» Даниэль Зильберман заявил, что в России ощущает меньше свободы, чем в США. Слова игрока приводит Sport24.

«Там свободы я ощущаю больше. Лучше знаю, как люди себя ведут, лучше понимаю их. Пока мне США кажется идеальной страной для жизни», — заявил Зильберман.

16-летний футболист родился в Нью-Йорке. Он начал свою карьеру в школах «Ред Буллз» и «Интер Майами», но затем переехал в Россию и выступал за ЦСКА и «Локомотив». Сейчас Зильберман выступает за академию «Рубина» в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ)-2. В 20 матчах этого сезона он забил три мяча.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает восьмую строчку. У коллектива Рашида Рахимова 26 баллов после 18 сыгранных встреч. В первом весеннем туре, который состоится в начале марта, казанцы сыграют в гостях против грозненского «Ахмата».

Ранее легионер из РПЛ рассказал о своих месячных тратах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами