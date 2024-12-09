Российский футболист заявил, что ощущает в стране меньше свободы, чем в США

Полузащитник академии казанского «Рубина» Даниэль Зильберман заявил, что в России ощущает меньше свободы, чем в США. Слова игрока приводит Sport24.

«Там свободы я ощущаю больше. Лучше знаю, как люди себя ведут, лучше понимаю их. Пока мне США кажется идеальной страной для жизни», — заявил Зильберман.

16-летний футболист родился в Нью-Йорке. Он начал свою карьеру в школах «Ред Буллз» и «Интер Майами», но затем переехал в Россию и выступал за ЦСКА и «Локомотив». Сейчас Зильберман выступает за академию «Рубина» в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ)-2. В 20 матчах этого сезона он забил три мяча.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает восьмую строчку. У коллектива Рашида Рахимова 26 баллов после 18 сыгранных встреч. В первом весеннем туре, который состоится в начале марта, казанцы сыграют в гостях против грозненского «Ахмата».

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