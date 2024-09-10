Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Нападающий сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси признался, что считает бывшего баскетболиста «Чикаго Буллз» и сборной США Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории. Его слова приводит SPORF в социальной сети X.

«Мне кажется, что в том, что касается спорта, Майкл Джордан — величайший. Посмотрев сериал «Последний танец», я проникся и больше узнал о том, кем он был», — заявил Месси.

Джордан — лучший баскетболист в истории по версии экспертов ESPN. Он играл на позиции атакующего защитника. Баскетболист — двукратный олимпийский чемпион.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. 4 сентября журнал France Football опубликовал имена номинантов на «Золотой мяч» в 2024 году. Месси и португальский нападающий Криштиану Роналду не попали в этот список впервые с 2003 года.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2023 году награду забрал Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Ранее Роналду перечислил игроков, которые способны выиграть «Золотой мяч».