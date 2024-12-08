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Шведская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира

Шведская биатлонистка Эберг выиграла масс-старт на этапе КМ в Контиолахти

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Anders Wiklund/Global Look Press

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей гонки с общего старта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 35.58,6 секунд. В ее активе два штрафных круга. Второе место досталось Жулии Симон из Франции (+16,2, 2 промаха), а третье — Франциске Пройсс из Германии (+19,1, 2 промаха).

В мужской части соревнований первенствовал француз Эрик Перро — 37.12.9 (1 промах). Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон‑Майе (+9,1, 2). третьим — Стурла Легрейд из Норвегии (+11,5, 2).

Второй этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее тренер российских биатлонистов назвал виновных в отсутствии патронов.

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