Шведская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей гонки с общего старта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 35.58,6 секунд. В ее активе два штрафных круга. Второе место досталось Жулии Симон из Франции (+16,2, 2 промаха), а третье — Франциске Пройсс из Германии (+19,1, 2 промаха).

В мужской части соревнований первенствовал француз Эрик Перро — 37.12.9 (1 промах). Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон‑Майе (+9,1, 2). третьим — Стурла Легрейд из Норвегии (+11,5, 2).

Второй этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.

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