Авербух поставил программу сыну Плющенко

Хореограф Илья Авербух рассказал, что поставил программу сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру, которому сейчас 11 лет, передает Sport24.

«Саше работа нравится. Программа соответствует его возрасту. мальчику 11 лет. Поэтому она может быть хулиганской и понятной по теме. Саша прибавил, стал кататься гораздо лучше», — сказал Авербух.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

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