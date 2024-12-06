Российский футболист рассказал о человеческих качествах Дзюбы

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, что у него хорошие отношения с форвардом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой, передает «Чемпионат».

«Сколько раз против друг друга играли — всегда приветствуем друг друга, болтаем. Артем может что-то подсказать — у него же огромный опыт. У нас с ним хорошие отношения», — сказал Сергеев.

Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента. Он находился без клуба с того момента, как покинул московский «Локомотив» после завершения сезона-2023/24.

В 17-м туре Российской премьер-лиги «Акрон» одолел «Оренбург». Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар с передачи Максима Кузьмина. Он поразил ворота соперников на 60-й минуте игры. Дзюба результативными действиями не отличился.

Ранее «Акрон» посвятил пост в социальных сетях Артему Дзюбе.