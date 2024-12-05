«Закончился роман»: экс-футболист высказался о работе Слуцкого в Китае

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин jпрокомментировал работу российского тренера Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа» на фоне второго поражения подряд в азиатской Лиге чемпионов.

«Должным образом к матчам Лиги чемпионов не подготовились. Надо делать выводы, резать где-то по живому, гайки закручивать, дисциплину подтягивать. Роман закончился, и надо сейчас жестко поступать. Надо что-то менять и самому, и команде менять», — заявил Масалитин.

27 ноября коллектив Слуцкого уступил корейскому «Кванджу» со счетом 0:1, а 4 декабря — «Ульсану» со счетом 1:2. Эта команда также представляет чемпионат Кореи.

Ранее подопечные Слуцкого стали вице-чемпионами Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее вратарь «Динамо» отказался извиняться за свою ошибку.