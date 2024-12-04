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Первая ракетка Синнер рассказал, повлияли ли на его жизнь отношения с Калинской

Теннисист Янник Синнер не считает, что его изменили отношения с Анной Калинской

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Global Look Press

Первая ракетка мира, представитель Италии Янник Синнер заявил, что никак не изменился после того, как вступил в романтические отношения с российской теннисисткой Анной Калинской. Его слова приводит Esquire Australia.

«Я не думаю, что что‑то изменилось. Наличие девушки — это то, от чего тебе либо хорошо, либо плохо. Я хочу, чтобы это было чем‑то естественным, что обычно входит в мою жизнь. Я не могу позволить себе измениться, стать другим как игрок или как личность», — заявил он.

В начале октября в ряде итальянских СМИ появилась информация, что Синнер сделал предложение Калинской. Однако оба спортсмена эту информацию опровергли.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны Синнера. WADA требует дисквалифицировать теннисиста на два года.

Ранее жену белорусского теннисиста обокрали в Санкт-Петербурге.

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