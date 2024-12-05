В РФС назвали штраф тренера «Спартака» за разбитое стекло

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на ₽50 тыс. главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича за разбитое стекло на скамейке запасных. Слова главы комитета Артура Григорьянца приводит ТАСС.

«На 63-й минуте Станкович ударом руки разбил стекло скамейки запасных. За неспортивное поведение Станкович оштрафован на 50 тыс. рублей», — заявил Григорьянц.

Станкович разбил заградительное стекло на скамейке запасных команды во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу против «Ростова».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ростовчан. На голы Егора Голенкова на 19-й минуте и Виктора Мелехина на 31-й минуте «Спартак» ответил точным ударом Кристофера Мартинса на 56-й минуте. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

Наставник красно-белых эмоционально отреагировал на одно из решений главного арбитра матча Сергея Карасева, который прервал атаку команды. Сербский тренер нанес удар кулаком по стеклу и пробил в нем дыру. После он саркастически улыбнулся судье и поаплодировал ему.

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