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В клубе моржей оценили новый домик для зимнего плавания в Серебряном бору

Ветераны моржевания отметили удобство нового домика для любителей закаливания

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Новое помещение для любителей зимнего плавания и закаливания, которое возвели на территории памятника природы «Серебряный бор», будет полезным не только для профессиональных моржей, но и для тех, кто делает первые шаги в закаливании. Об этом заявил президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов, посетивший специальный домик для моржей, который открыли в столице 1 декабря. Главу организации цитирует Агентство городских новостей «Москва».

Андрей Замыслов отметил, что Серебряный бор всегда был главной площадкой для развития зимних видов спорта в столице.

Он сообщил, что в Москве сейчас открыто более 32 клубов моржевания, а в сообществе Серебряного бора состоят около 300 участников.

Замыслов уверен, что появление в этом месте нового домика для моржей укрепит традиции плавания и закаливания.

Участник клуба моржей Серебряного бора Евгений Силин считает, что появление современного домика в Серебряном бору откроет новые перспективы для развития этого вида спорта.

Ветеран моржевания рассказал, что на протяжении 65 лет любители зимнего плавания собираются в этом парке для участия в заплывах и поиска единомышленников.

Появление в Серебряном бору нового домика еще больше сплотит сообщество этих людей, полагает Евгений Силин.

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что новое помещение обеспечит комфортные и безопасные условия для занятий зимним плаванием.

Каркас нового домика для любителей зимнего плавания выполнен из стального профиля, отделка — из 3D панелей. В помещении оборудовали раздевалки и зоны отдыха, а от входа к водоему провели деревянный мостик с лестницей.

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