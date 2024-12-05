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Сборная Канады назвала состав на Турнир четырех наций

Сборная Канады представила полный состав на Турнир четырех наций

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David W Cerny/Reuters

Национальная хоккейная команда Канады объявила полный состав, который сыграет на Турнире четырех наций.

Вратари: Хеллебак («Виннипег»), Эттинджер («Даллас»), Сваймен («Бостон»).

Защитники: Фэйбер («Миннесота»), Фокс («Рейнджерс»), Хэнифин («Вегас»), Хьюз («Ванкувер»), Макэвой («Бостон»), Слэвин («Каролина»), Веренски («Коламбус»).

Нападающие: Болди («Миннесота»), Коннор («Виннипег»), Айкел («Вегас»), Генцел («Тампа»), Хьюз («Нью‑Джерси»), Крайдер, Трочек (оба — «Рейнджерс»), Ларкин («Детройт»), Мэттьюс («Торонто»), Ти Миллер («Ванкувер»), Нелсон («Айлендерс»), Брэден Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»).

В соревнованиях также примут участия сборные Швеции, Финляндии и США. Турнир состоится 12–20 февраля в Монреале и Бостоне.

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