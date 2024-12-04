«Популярность усугубляет положение»: Роднина о штрафах Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина заявила, что популярность усугубляет положение фигуристки Алины Загитовой в истории со штрафами за нарушение ПДД. Ее слова приводит VseProSport.ru.

«Играет ли ее популярность роль в том, что ее больше обсуждают, чем других менее популярных людей? Это усугубляет ее положение. Она тоже должна оставаться безнаказанной? Да, еще раз повторяюсь, у нас правила едины для всех граждан Российской Федерации без всяких исключений, без всяких усугублений», — заявила Роднина.

«Постньюс» сообщает, что 175 штрафов Загитова получила за рулем автомобиля Porsche Macan, а еще 22 — за рулем на BMW X6. При этом фигуристка уплатила все штрафы.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

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