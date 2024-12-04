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В состав сборной России на Кубок Первого канала попали 17 представителей СКА

В сборной России на Кубке Первого канала сыграют 17 представителей СКА

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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своем Telegram-канале опубликовал список хоккеистов, которые сыграют на Кубке Первого канала.

В составе сборной России на Кубок Первого канала — 17 представителей СКА. Всего в команде «Россия 25» 33 хоккеиста.

Вратари: Егор Заврагин, Артемий Плешков.

Защитники: Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол, Александр Никишин, Данила Галенюк.

Нападающие: Сергей Андронов, Иван Демидов, Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Сергей Потников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк.

Кубок Первого канала состоится в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее советский хоккеист рассказал, есть ли шансы у сборной сыграть на ОИ 2026 года.

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