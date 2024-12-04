Экс-игрок «Зенита» рассказал, в каком компоненте игры «Спартак» показывает себя хорошо

Бывший футболист и тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил победу московского «Спартака» над «Краснодаром» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что у красно-белых очень здорово работает прессинг, передает «РБ Спорт».

«Не могу сказать, что «Краснодар» был плох. Это «Спартак» был очень хороший. И я вам скажу: у «Спартака» очень здорово работает прессинг», — сказал Радимов.

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита» (39), который проиграл «Крыльям Советов» в 17-м туре. «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее «Спартак» похвалили за разгром «Краснодара».