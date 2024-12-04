Магазин, продававший книгу фигуристки Сотниковой с плашкой иноагента, прояснил ситуацию

Магазин «Владкнига» во Владивостоке объяснил, что продавал книгу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой с плашкой иноагента по ошибке, передает «Спорт-Экспресс».

«Это ошибся наш молодой продавец. Просто в списке иноагентов есть еще один человек под псевдонимом Сотникова, перепутали. Случился человеческий фактор, сами понимаете», — сказали в магазине.

Сотникова стала олимпийской чемпионкой на Играх в Сочи в 2014 году. Также в ее активе два серебра чемпионатов Европы.

Сотникова состоит в отношениях с теннисистом Дмитрием Попко. У пары есть общий ребенок — двухлетний сын Адриан. Фигуристка долгое время скрывала от публики возлюбленного и рассекретила его личность только в марте 2023 года. В апреле 2024 года спортсмен сделал предложение Аделине. Олимпийская чемпионка пока не раскрывала планов на будущую свадьбу, но отмечала, что очень счастлива.

Ранее Сотникова похвасталась помолвочным кольцом от жениха.