Одноклубник Дзюбы назвал причину потерь очков его командой в РПЛ

Боливийский защитник Роберто Фернандес, выступающий в Российской премьер-лиге за тольяттинский «Акрон», заявил, что его команда могла бы лучше выступить в первой части сезона.

«Я считаю, что у нас собралась очень хорошая команда, что и показывает турнирная таблица. К сожалению, не всегда все получается так, как нам хотелось бы. Думаю, мы могли бы выступить и лучше, если бы не допускали определенных ошибок. Поэтому ждем начала второй части сезона», — рассказал Фернандес Legalbet.

После 17 туров «Акрон» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 19 очков. Для команды Заурбека Тедеева это первый сезон в истории в элитном дивизионе национального чемпионата. Тольяттинцы вышли в РПЛ, пробившись летом из Первого дивизиона через стыковые матчи с «Уралом» из Екатеринбурга.

25-летний Роберто Фернандес, выступавший на родине за «Боливар», провел прошлый сезон в РПЛ в составе калининградской «Балтики», откуда и перешел в «Акрон». За команду из Тольятти он сыграл в нынешнем сезоне семь встреч, не отметившись результативными действиями.

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