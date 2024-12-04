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Голкипер «Баварии» впервые в карьере получил красную карточку

38-летний Нойер получил первую красную карточку в карьере

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Christian Charisius/AP

38-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере.

Это случилось в матче 1/8 финала Кубка Германии против леверкузенского «Байера». На 17-й минуте Нойер получил красную карточку за грубую игру.

«Бавария» вылетела из Кубка страны. Встреча, которая проходила в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой игре забил нигерийский полузащитник «Байера» Натан Телла на 69-й минуте.

Клуб из Леверкузена также является действующим чемпионом турнира. В решающем матче прошлого года они победили «Кайзерслаутерн» со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании.

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