Греческий бизнесмен может купить футбольный клуб

Греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис ведет переговоры о приобретении бразильского футбольного клуба «Васко да Гама». Об этом он рассказал в интервью Sky Sports.

Отмечается, что «Васко да Гама» активно ищет спонсоров. Президент клуба Педриньо уже встречался с Маринакисом. Ожидается, что владеющий холдингом морских перевозок Capital Maritime Group грек приобретет контрольный пакет акций.

57-летний Маринакис уже владеет двумя клубами: греческим «Олимпиакосом» и английским «Ноттингем Форест».

В 2020 году клуб бизнесмена могли исключить из чемпионата страны из-за договорного матча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее лидера «Краснодара» назвали готовым к отъезду в Европу.