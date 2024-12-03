Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Греческий бизнесмен может купить футбольный клуб

Греческий бизнесмен Маринакис хочет купить «Васко да Гама»

close
IMAGO/Giorgos Mathaios / Eurokin

Греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис ведет переговоры о приобретении бразильского футбольного клуба «Васко да Гама». Об этом он рассказал в интервью Sky Sports.

Отмечается, что «Васко да Гама» активно ищет спонсоров. Президент клуба Педриньо уже встречался с Маринакисом. Ожидается, что владеющий холдингом морских перевозок Capital Maritime Group грек приобретет контрольный пакет акций.

57-летний Маринакис уже владеет двумя клубами: греческим «Олимпиакосом» и английским «Ноттингем Форест».

В 2020 году клуб бизнесмена могли исключить из чемпионата страны из-за договорного матча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее лидера «Краснодара» назвали готовым к отъезду в Европу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами