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Новый спортивный директор «Торпедо» ответил на вопрос о привлечении бывших игроков

Ари не будет привлекать бывших игроков «Спартака» для помощи в «Торпедо»

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РИА Новости

Экс-нападающий сборной России, клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), а также новый спортивный директор московского «Торпедо» бразилец Ари заявил, что не планирует прибегать к помощи бывших игроков «Спартака» при работе в команде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Привлечение бывших игроков «Спартака» в качестве помощников? Нет! На данный момент тренер и президент пообщаются и решат, как будет», — заявил Ари.

Последним российским клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. В составе красно-зеленых Ари стал чемпионом России сезона-2017/18. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.

В 2022 году Ари начал играть за «Атлетико Сеаренсе» из Серии С. Футболист также был спонсором клуба. По итогам сезона команда вылетела в Серию D. В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

Московское «Торпедо» идет на втором месте в турнирной таблице Первой лиги (второй по силе дивизион в российском футболе). В активе команды 43 очка после 21 сыгранного матча, она уступает два балла лидирующей калининградской «Балтике».

Ранее шансы «Спартака» на чемпионство резко выросли.

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