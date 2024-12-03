«Не верю»: в «Вашингтоне» удивились состоянию Овечкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа восхитился капитаном команды Александром Овечкиным, который вернулся к тренировкам на льду спустя две недели после травмы. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Я не верю, что он настоящий, если честно. Прошло две недели после перелома ноги, а он уже на льду. Он машина. Здорово видеть его снова на льду. Он выглядел счастливым и взволнованным. Мы тоже все были взволнованы. Это отличный знак и шаг в правильном направлении», — заявил хоккеист.

О том, что Овечкин вернулся на лед после травмы, стало известно 2 декабря.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее жена Овечкина в четырех словах оценила возвращение хоккеиста на лед после перелома.