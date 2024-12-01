Российский хоккеист вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Россиянин Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» Капризов отметился голом и результативной передачей, а его клуб выиграл со счетом 3:2. Теперь на счету Капризова 38 (15+23) очков. Он обогнал Мартина Нечаса из «Каролины» (12+25).

Капризов был выбран «Уайлд» на драфте в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Спустя пять лет он подписал контракт новичка, а осенью 2021 года заключил с клубом пятилетний контракт. Всего за 301 сыгранный матчей он набрал 368 очков. На счету российского хоккеиста 175 заброшенных шайб и 193 результативные передачи.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает второе место, набрав 36 очков. На первом месте идет «Виннипег», опережая «Миннесоту» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Миннесота» сыграет на своей площадке против «Ванкувера». Встреча состоится 4 декабря. Команды выйдут на лед в 4:00 по московскому времени.

Ранее Капризов обогнал Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ.