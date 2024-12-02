«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» благодаря голу вратаря на последней минуте

Московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:1.

На 22-й минуте матча отличился казахский нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На последней, 96-й минуте матча ничью для «бело-голубых» спас пришедший к чужой штрафной на угловой вратарь Игорь Лещук.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 32 очка. «Ахмат» располагается в зоне вылета: коллектив Сергея Ташуева идет на 15-й позиции — после этой игры у них стало десять баллов.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с «Химками». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Ахмат» в следующем матче сыграет дома с «Оренбургом». Встреча состоится также 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:00 мск.

Ранее «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ.