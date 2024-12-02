В ЦСКА рассказали, где видят на поле молодого защитника

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» заявил, что не планирует переводить защитника Матвея Лукина в линию атаки. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Будем играть с высокой линией обороны (смеется). Пускай каждый занимается своим делом. Матвей еще молодой, ему нет и 25 лет, защитники раскрываются в более позднем возрасте, когда получат необходимый опыт на поле», — заявил Николич.

30 ноября ЦСКА вырвал ничью у казанского «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2. Сперва дважды отличились казанцы — удача улыбнулась Мирлинду Даку на 43-й минуте, а также Егору Тесленко на 52-й минуте. Свой первый гол в РПЛ забил 20-летний воспитанник армейцев защитник Матвей Лукин на 63-й минуте. На 65-й минуте игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. На 90+6-й минуте Лукин оформил дубль, принеся ничью армейцам.

После 17 туров ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что считает, что в 2025 году российские клубы допустят до турниров.