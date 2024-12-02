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Глава РФС Дюков: ситуация с допуском россиян до соревнований изменится в 2025 году

Глава РФС Дюков считает, что в 2025 году российские клубы допустят до турниров

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пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что российские клубы и сборные допустят до международных соревнований в 2025 году, передает ТАСС.

«Думаю, что в следующем году будут изменения. Какие изменения? Нам нужно только снятие несправедливого и политически мотивированного решения о запрете участия российских команд в турнирах», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в РФС опровергли информацию о запрете ФИФА на игру со сборной Буркина-Фасо.

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