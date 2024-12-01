Гвардиола рассказал, что плохо спит из-за плохой игры «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что плохо спит из-за проблем с игрой у его команды, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на City Report.

«Нравится ли мне решать эти проблемы? Нет, совсем нет», — сказал Гвардиола.

В матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом». Встреча завершилась со счетом 3:3.

На 44-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет ударом с пенальти. Илкай Гюндоган в начале второго тайма удвоил преимущество «Сити». Через три минуты Холанд довел счет до разгрома. Анис Хадж Мусса за 15 минут до конца матча отыграл один мяч, Сантьяго Хименес забил второй мяч «Фейеноорда» на 83-й минуте, а за минуту до конца основного времени Давид Ганцко сделал счет 3:3.

В Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сити» идет на четвертом месте, набрав 23 очка. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (31). 1 декабря «Сити» и «Ливерпуль» проведут очный поединок. «Сити» проиграл в чемпионате Англии три матча подряд.

Ранее Гвардиола не исключил, что покинет «Манчестер Сити».