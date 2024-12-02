Гол Головина не спас «Монако» от поражения в чемпионате Франции

«Марсель» обыграл «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Велодром», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 41-й минуте матча первый гол забил россиянин Александр Головин. На 53-й минуте счет сравнял бразилец Луис Энрике, а на 89-й минуте победу хозяевам принес англичанин Мейсон Гринвуд, реализовав пенальти.

После этого матча команды сравнялись в турнирной таблице чемпионата Франции — у команд по 13 проведенных встреч и по 26 набранных очков. Лидирует в лиге «ПСЖ» — у них 33 балла.

В следующем туре чемпионата страны «Марсель» сыграет в гостях с «Сент-Этьеном». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 22:45 по московскому времени.

«Монако» сыграет в следующем матче дома с «Тулузой». Встреча состоится 7 декабря. Команды выйдут на поле в 19:00 мск.

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