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Гол Головина не спас «Монако» от поражения в чемпионате Франции

«Марсель» со счетом 2:1 обыграл «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции

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Panoramic/Global Look Press

«Марсель» обыграл «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Велодром», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 41-й минуте матча первый гол забил россиянин Александр Головин. На 53-й минуте счет сравнял бразилец Луис Энрике, а на 89-й минуте победу хозяевам принес англичанин Мейсон Гринвуд, реализовав пенальти.

После этого матча команды сравнялись в турнирной таблице чемпионата Франции — у команд по 13 проведенных встреч и по 26 набранных очков. Лидирует в лиге «ПСЖ» — у них 33 балла.

В следующем туре чемпионата страны «Марсель» сыграет в гостях с «Сент-Этьеном». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 22:45 по московскому времени.

«Монако» сыграет в следующем матче дома с «Тулузой». Встреча состоится 7 декабря. Команды выйдут на поле в 19:00 мск.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

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Футбол. Чемпионат Франции
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