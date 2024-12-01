Гвардиола не исключил, что покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил того, что покинет команду, передает «Би-би-си».

«Я по-прежнему счастлив. Хочу попробовать добиться успеха с «Сити». Если ситуация изменится, я бы не хотел оставаться. Не хочу ощущать, что я — проблема. Не хочу оставаться только из-за контракта», — сказал Гвардиола.

В матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом». Встреча завершилась со счетом 3:3.

На 44-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет ударом с пенальти. Илкай Гюндоган в начале второго тайма удвоил преимущество «Сити». Через три минуты Холанд довел счет до разгрома. Анис Хадж Мусса за 15 минут до конца матча отыграл один мяч, Сантьяго Хименес забил второй мяч «Фейеноорда» на 83-й минуте, а за минуту до конца основного времени Давид Ганцко сделал счет 3:3.

В Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сити» идет на четвертом месте, набрав 23 очка. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (31). 1 декабря «Сити» и «Ливерпуль» проведут очный поединок.

Ранее Гвардиола заявил, что хочет причинить себе боль.