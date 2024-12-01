Иностранный тренер: кажется, подкуп судей был распространен, когда я работал в России

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на коррупционный скандал в российском футболе после слов губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС), передает «Советский спорт».

«Во время моей работы в «Зените», как мне кажется, практика подкупа судей была распространена. Я лично таким не занимался и своих игроков в подобном упрекнуть не могу. Но, думаю, такое было», — сказал Петржела.

Петржела возглавлял клуб с берегов Невы с 2003 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом он стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) 2003 года. Чемпионом в том сезоне стал московский ЦСКА, тройку сильнейших замкнул казанский «Рубин». После ухода из «Зенита» Петржела тренировал азербайджанский «Нефтчи», а также ряд словацких и чешских клубов.

Ранее Петржела рассказал, что в Чехии о России пишут только плохое.