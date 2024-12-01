Роналду помог болельщику выиграть $1 млн

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду посоревновался на YouTube-канале блогера MrBeast в челлендже со случайным болельщиком.

В челлендже футболист и болельщик били по мишеням на воротах. В результате фанат выиграл и получил за это $1 млн.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на третьем месте, набрав 25 очков. Лидирует в чемпионате «Аль-Иттихад», имея в активе 30 баллов.

В следующем матче «Аль-Наср» сыграет с Аль-Иттихадом». Матч пройдет 6 декабря. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Ранее Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра».