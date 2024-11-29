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Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра»

Роналду о победе «Аль-Насра»: мы продолжим

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Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал в своих соцсетях на победу своей команды в матче национального чемпионата против «Дамака».

«Три очка, два гола и мы продолжим», — написал Роналду.

Португальский футболист в игре с «Дамаком» оформил дубль. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на третьем месте, набрав 25 очков. Лидирует в чемпионате «Аль-Иттихад», имея в активе 30 баллов.

В следующем матче «Аль-Наср» сыграет с Аль-Иттихадом». Матч пройдет 6 декабря. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее дубль Роналду помог его команде победить в матче Лиги чемпионов.

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