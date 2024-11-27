«Я хочу причинить себе боль»: тренер «Ман Сити» рассказал о царапинах на лице

Тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча Лиги чемпионов против нидерландского «Фейеноорда» заявил, что специально поцарапал себе лицо, передает Sport24.

«Я сделал это своим ногтем. Я хочу причинить себе боль», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счетом 3:3.

На 44-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет ударом с пенальти. Илкай Гюндоган в начале второго тайма удвоил преимущество «Сити». Через три минуты Холанд довел счет до разгрома. Анис Хадж Мусса за 15 минут до конца матча отыграл один мяч, Сантьяго Хименес забил второй мяч «Фейеноорда» на 83-й минуте, а за минуту до конца основного времени Давид Ганцко сделал счет 3:3.

В следующем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на выезде с туринским «Ювентусом», а «Фейеноорд» сыграет на выезде с чешской «Спартой».

Ранее Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити».