Тренер «ПСЖ» о Сафонове: у меня в команде три хороших вратаря

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о конкуренции между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой за место в воротах команды, заявив, что у парижан три хороших голкипера, передает AS.

«У меня есть три очень хороших вратаря. Мы еще не видели в деле Арнау Тенаса. Я хочу, чтобы и Сафонов, и Доннарумма были готовы. Не считаю, что один из них стоит выше остальных», — сказал Энрике.

«ПСЖ» не смог обыграть «Нант» в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк Де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 1:1. Уже на второй минуте парижан вывел вперед Ашраф Хакими, но на 38-й минуте равновесие восстановил Маттис Аблин.

В стартовый состав парижского клуба не попал российский голкипер Матвей Сафонов. В текущем сезоне он провел за парижан шесть матчей во всех турнирах. В этих встречах он пропустил три мяча, в трех играх сохранив ворота в неприкосновенности

Ранее экс-футболист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ».