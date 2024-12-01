Во время матча НХЛ на трибунах появился флаг России

Во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой» и «Каролиной» болельщики подняли флаг России, передает Sport24.

Встреча, которая прошла во Флориде, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев площадки.

За «Флориду» выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. В составе «Каролины» играют представители России Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Доминик Гашек подверг критике клуб НХЛ за желание провести «Вечер русского наследия».