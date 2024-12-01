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Турецкий футболист: в «Локомотиве» забрали мой чемодан, когда поняли, что я хочу сбежать

Турецкий футболист Йылмаз заявил, что в «Локомотиве» забрали его чемодан

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Бывший нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз рассказал о сорвавшемся трансфере в московский «Локомотив», заявив, что столичный клуб забрал его чемодан, чтобы он не уехал из России перед подписанием трудового соглашения. Слова Йылмаза передает 343 Digital в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мой чемодан Louis Vuitton все еще в Москве. Я с неохотой собирался подписывать контракт с «Локомотивом», когда мне позвонил член правления «Галатасарая» Албайрак. Он зказал, что приедет за мной. Представители «Локомотива» забрали мой чемодан, когда поняли, что я хочу сбежать. Я сказал, что хочу прогуляться. Со мной были кошелек и паспорт. За мной приехали, и я подписал контракт с «Галатасараем», — сказал Йылмаз.

Йылмаз выступал за «Галатасарай» с 2012 по 2016 год. В сезоне-2012/13 вместе с «Галатасараем» он стал чемпионом Турции.

В 2023 году Йылмаз завершил карьеру, выступая за нидерландский клуб «Фортуна». С 2006 по 2022 год Йылмаз выступал за национальную команды Турции.

Ранее хоккеист сбежал из российской команды.

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