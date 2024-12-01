Футболист «Рубина» рассказал, чего не хватило команде для победы над ЦСКА

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал, чего не хватило команде, чтобы добиться победного результата в матче против московского ЦСКА. Его слова приводит «Советский спорт».

«Чего не хватило чтобы додержаться? Одного игрока. Какие-то мелочи, как часто бывает, сыграли роль. На последних минутах безумный рикошет и отскок. Не оказались на нужной позиции, где должны были оказаться», — заявил Грицаенко.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2. Сперва дважды отличились казанцы — удача улыбнулась Мирлинду Даку на 43-й минуте, а также Егору Тесленко на 52-й минуте. Свой первый гол в РПЛ забил 20-летний воспитанник армейцев защитник Матвей Лукин на 63-й минуте. На 65-й минуте игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Казанцы не справились: на 90+6-й минуте Лукин оформил дубль.

Ранее воспитанник ЦСКА прокомментировал результат матча с «Рубином».