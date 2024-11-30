Бывший спортсмен разочаровался в работе в Госдуме

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин разочаровался в работе в Государственной Думе. Об этом стало известно Ura.ru.

«Шипулину изначально не нравилось в Госдуме, а за последнее время он лишь убедился: делать там нечего», — сообщил анонимный источник.

Отмечается, что спортсмен не хочет переизбираться на новый срок и ведет переговоры о переходе на работу в исполнительную власть.

В 2019 году Шипулин одержал победу на выборах депутатов Государственной думы по №174 «Серовскому» округу в Свердловской области. Он представляет партию «Единая Россия» и является заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту.

Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете, обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов (2014-2015), абсолютным чемпионом Европы среди юниоров 2008, двукратным победителем Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратным победителем Гонки чемпионов в масс-старте.

Ранее в Госдуме оценили решение спортсменов менять гражданство.