«Ростов» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

«Ростов» разгромил «Пари НН» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 4:0. В первом тайме отличился Максим Осипенко на 13-й минуте. Во втором гол забил уругваец Родриго Саравия Сальвия на 60-й минуте, Осипенко оформил дубль на 65-й минуте, а Николай Комличенко реализовал пенальти на 72-й минуте. Кроме того, почти весь второй тайм «Пари НН» играл в меньшинстве — был удален уругваец Хуан Боселли на 49-й минуте.

«Ростов» после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Пари НН» располагается на десятом месте, имея в активе 16 очков.

В следующем туре РПЛ ростовский клуб на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 7 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» также 8 числа в гостевом матче сыграет с московским «Спартаком». Начало этого противостояния запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА вырвал ничью в матче с «Рубином» в РПЛ.