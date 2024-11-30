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Главу Федерации гребного спорта России переизбрали на пост президента

Свирина переизбрали на пост президента Федерации гребного спорта России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле Алексей Свирин 30 ноября был переизбран на пост президента Федерации гребного спорта России (ФГСР). Срок полномочий Свирина составляет четыре года.

На пост президента ФГСР ранее претендовали также два кандидата, но они не приехали в Бронницы, а также не предоставили необходимые документы. Их кандидатуры были отклонены. Таким образом, выборы прошли на безальтернативной основе. За кандидатуру 45-летнего Свирина проголосовали 37 делегатов из 38, один представитель — воздержался.

Экс-спортсмен возглавляет ФГСР с 2016 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что ему надоели новости про Алину Загитову.

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